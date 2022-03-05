Під Миколаєвом українські військові збили чотири ворожі гвинтокрили

Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами з Оперативного командування Південь збили чотири ворожі гвинтокрили.

Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що один із наших морських піхотинців збив одразу три гвинтокрили.

– Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги! Слава Україні, – наголосив командувач ВМС ЗСУ.

Вже десятий день триває війна в Україні, яку спровокувала збройна агресія Російської Федерації. Весь світ засуджує цинічні дії Кремля, який хотів захопити Київ та інші міста України.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що на українців чекає однозначна перемога.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: ВМС ЗСУ