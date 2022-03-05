ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

Під Миколаєвом українські військові збили чотири ворожі гвинтокрили

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Миколаєвом українські військові збили чотири ворожі гвинтокрили

Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами з Оперативного командування Південь збили чотири ворожі гвинтокрили.

Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що один із наших морських піхотинців збив одразу три гвинтокрили.

– Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги! Слава Україні, – наголосив командувач ВМС ЗСУ.

Вже десятий день триває війна в Україні, яку спровокувала збройна агресія Російської Федерації. Весь світ засуджує цинічні дії Кремля, який хотів захопити Київ та інші міста України.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що на українців чекає однозначна перемога.

Читайте
Не здається ніхто: у Херсоні жителі вийшли на мітинг проти російських загарбників

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: ВМС ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка