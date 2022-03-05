Гуманитарные коридоры и захват города Тростянец: что происходит на девятые сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских агрессоров увеличилось до 9,1 тыс. военных. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья. После этого захватчиков ждет крах.
По его словам, на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых “мы раньше еще не видели”, и они коснутся даже Путина.
По данным ГНСУ, Украина получила уже более 800 грузов гуманитарной помощи из-за границы. Речь идет о 834 автомобильных транспортных средствах и 19 вагонах из таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Германия и другие.
США предоставят временный защищенный статус (TPS) украинцам, которые находятся в стране с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.
Украинцы смогут оставаться и легально работать в США в течение 18 месяцев.
I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr
— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022
Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.
Представители 27 стран-спонсоров в составе Руководящего Комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в ОЦПТК НАТО как участника-контрибутора.
Европейский инвестиционный банк одобрил немедленную финансовую поддержку Украины в размере €668 млн.
— Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с убытками из-за войны и притока беженцев, — говорится в заявлении.
Первоначальный пакет поддержки поможет Украине удовлетворить самые значительные финансовые потребности, включая закупку еды, медицинского обеспечения и топлива.
Провів розмову зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі @MohamedBinZayed. Поінформував про протидію російській агресії, що триває. Обговорили окремі актуальні питання співпраці. Підтримка партнерів важлива.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что концепция закрытого неба в Украине существенно изменит элементы войны. Она поможет решить гуманитарные вопросы и ввести правило ведения войны: против армии, а не против населения.
Провів перемовини з виконавчим директором МВФ @KGeorgieva. Обговорили фінансову підтримку ��. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення �� після завершення російської агресії. #StopRussia
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022
По состоянию на 17.00, радиационный фон на территории Запорожской области не превышает допустимых норм. Об этом сообщила Запорожская ОГА.
Силовикам СБУ передали двух корректировщиков артиллерии, которые помогали путинским военным взорвать телебашню на территории Бабьего Яра в Киеве. Диверсантов задержали охранники мемориала Холокоста.
Ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища.
По официальным данным, 1 марта войска Российской Федерации нанесли три ракетных удара по территории Бабьего Яра. В результате бомбардировки погибли пятеро гражданских людей.
Путинские пособники целились в телебашню, однако один из авиаударов пришелся на спортивный комплекс, расположенный через дорогу от телевышки.