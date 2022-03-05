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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Гуманитарные коридоры и захват города Тростянец: что происходит на девятые сутки войны в Украине

Гуманитарные коридоры и захват города Тростянец: что происходит на девятые сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских агрессоров увеличилось до 9,1 тыс. военных. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
22:28 - 04 марта

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья. После этого захватчиков ждет крах.

По его словам, на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых “мы раньше еще не видели”, и они коснутся даже Путина.

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22:25 - 04 марта

По данным ГНСУ, Украина получила уже более 800 грузов гуманитарной помощи из-за границы. Речь идет о 834 автомобильных транспортных средствах и 19 вагонах из таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Германия и другие.

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22:23 - 04 марта

США предоставят временный защищенный статус (TPS) украинцам, которые находятся в стране с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.

Украинцы смогут оставаться и легально работать в США в течение 18 месяцев.

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19:03 - 04 марта

Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Представители 27 стран-спонсоров в составе Руководящего Комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в ОЦПТК НАТО как участника-контрибутора.

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18:53 - 04 марта

Европейский инвестиционный банк одобрил немедленную финансовую поддержку Украины в размере €668 млн.

— Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с убытками из-за войны и притока беженцев, — говорится в заявлении.

Первоначальный пакет поддержки поможет Украине удовлетворить самые значительные финансовые потребности, включая закупку еды, медицинского обеспечения и топлива.

євро

Фото: Unsplash

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18:44 - 04 марта

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18:39 - 04 марта

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что концепция закрытого неба в Украине существенно изменит элементы войны. Она поможет решить гуманитарные вопросы и ввести правило ведения войны: против армии, а не против населения.

Михайло Подоляк

Фото: Офис президента

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18:32 - 04 марта

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18:28 - 04 марта

По состоянию на 17.00, радиационный фон на территории Запорожской области не превышает допустимых норм. Об этом сообщила Запорожская ОГА.

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18:04 - 04 марта

Силовикам СБУ передали двух корректировщиков артиллерии, которые помогали путинским военным взорвать телебашню на территории Бабьего Яра в Киеве. Диверсантов задержали охранники мемориала Холокоста.

Ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища.

По официальным данным, 1 марта войска Российской Федерации нанесли три ракетных удара по территории Бабьего Яра. В результате бомбардировки погибли пятеро гражданских людей.

Путинские пособники целились в телебашню, однако один из авиаударов пришелся на спортивный комплекс, расположенный через дорогу от телевышки.

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