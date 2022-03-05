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Факты / Украина / Общество

Надо выходить и гнать зло из наших городов — Зеленский

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Надо выходить и гнать зло из наших городов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в новом видеообращении обратился к гражданам Украины и призвал всех бороться, выгонять врагов с нашей территории.

— Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда вошел враг, почувствуйте это, переходите в наступление! Надо идти на улицу! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность. Надо выходить и гнать зло из наших городов, с нашей земли, чтобы не сделали новые “ДНР” и “ЛНР”, в которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство, только на коленях.

Зеленский отметил героизм украинцев, которые выходят на протесты на временно оккупированных городах.

— Оккупация украинских городов временная Херсон, Конотоп, Мелитополь, Бердянск – жители этих городов ежедневно выгоняют оккупантов своей решительностью и единством. Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Когда нет оружия, тебе отвечают выстрелами, но ты не бежишь. Когда нет брони, а на тебя едет БТР, но ты не уходишь, – сказал президент.

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