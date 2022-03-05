ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Призвал закрыть небо и усилить санкции: Зеленский провел онлайн-встречу с конгрессменами США

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США. К встрече присоединилось более 200 политиков.

Зеленский рассказал о ходе боевых действий и акцентировал внимание на военных преступлениях, совершенных российской армией: обстрелах школ, жилых домов, детских садов, церквей. Глава государства отметил, что от ракетных обстрелов пострадал мемориал Бабий Яр, в результате чего погибли гражданские люди.

Также президент подчеркнул, что захватчики представляют угрозу химическим и ядерным объектам. Они уже захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей – Южноукраинской.

— Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, у которых нет образования, которые находятся в средневековье, — сказал Зеленский.

Володимир Зеленський

Зеленский добавил, что для защиты гражданских и объектов критической инфраструктуры Украина нуждается в закрытии воздушного пространства.

Также он призвал конгрессменов в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию. По мнению президента, дополнительными действенными санкциями являлось бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status).

Читайте
Срыв эвакуации из Мариуполя и уничтожение вражеской авиации: что происходит на десятые сутки войны в Украине

Фото: Офис президента

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка