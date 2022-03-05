Президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні звернувся до громадян України та закликав всіх боротися, виганяти ворогів з нашої території.

– Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість. Треба виходити і гнати це зло з наших міст, з нашої землі, щоб не зробили нові “ДНР” та “ЛНР”, в яких нормальне життя просто неможливе. Тільки рабство, тільки на колінах.

Зеленський відзначив героїзм українців, які виходять на протести в тимчасово окупованих містах.

– Окупація українських міст тимчасова Херсон, Конотоп, Мелітополь, Бердянськ – мешканці цих міст щодня виганяють окупантів своєю рішучістю та єдністю. Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане. Коли немає зброї, тобі відповідають пострілами, але ти не біжиш. Коли ні броні, а на тебе їде БТР, але ти не відходиш, – сказав президент.