6 марта в Польшу из Украины продолжат отправляться эвакуационные поезда.

Согласно информации, опубликованной на сайте Укрзализныци, выехать смогут жители Днепра и Запорожья.

Расписание:

11.00 №918/919 Запорожье – Хелм;

9.00 №902/903 Днепр – Хелм.

Когда граждане прибудут на станцию ​​Хелм, они смогут осуществить пересадку на поезда в Варшаву.

Проезд для украинцев бесплатный.

Кроме того, к составу поезда №67/68 Киев-Хелм присоединится группа вагонов сообщением Львов-Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19.13.

Из-за военных действий в Украине, которые начались 24 февраля, граждане вынуждены покидать свои дома и отправляться в западные области страны и даже за границу. Убегая от войны, они покидают свои квартиры, авто и вещи.

Европа же принимает украинцев и помогает им устроиться — оказывает помощь с жильем, питанием, вещами.

Кроме того, западные партнеры подвергают критике агрессивные действия Москвы против Киева. Однако пока что Кремль не прекращает свои преступные действия.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця