6 марта в Польшу из Украины продолжат отправляться эвакуационные поезда.
Согласно информации, опубликованной на сайте Укрзализныци, выехать смогут жители Днепра и Запорожья.
Расписание:
- 11.00 №918/919 Запорожье – Хелм;
- 9.00 №902/903 Днепр – Хелм.
Когда граждане прибудут на станцию Хелм, они смогут осуществить пересадку на поезда в Варшаву.
Проезд для украинцев бесплатный.
Кроме того, к составу поезда №67/68 Киев-Хелм присоединится группа вагонов сообщением Львов-Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19.13.
Из-за военных действий в Украине, которые начались 24 февраля, граждане вынуждены покидать свои дома и отправляться в западные области страны и даже за границу. Убегая от войны, они покидают свои квартиры, авто и вещи.
Европа же принимает украинцев и помогает им устроиться — оказывает помощь с жильем, питанием, вещами.
Кроме того, западные партнеры подвергают критике агрессивные действия Москвы против Киева. Однако пока что Кремль не прекращает свои преступные действия.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця