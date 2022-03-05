6 березня до Польщі з України продовжать вирушати евакуаційні потяги.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Укрзалізниці, виїхати зможуть мешканці Дніпра та Запоріжжя.

Розклад:

11.00 №918/919 Запоріжжя – Хелм;

9.00 №902/903 Дніпро – Хелм.

Коли громадяни прибудуть до станції Хелм, вони матимуть змогу здійснити пересадку на потяги до Варшави.

Проїзд для українців безкоштовний.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ-Хелм додається група вагонів сполученням Львів-Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19.13.

Наразі через воєнні дії в Україні, які розпочалися 24 лютого, громадяни вимушені полишати свої домівки та вирушати до західних областей країни та навіть за кордон. Тікаючи від війни, вони полишають свої квартири, авто та речі.

Натомість Європа приймає українців та допомагає їм влаштуватися – надає допомогу з житлом, харчуванням, речами.

Крім того, західні партнери критикують агресивні дії Москви проти Києва. Проте поки що Кремль не припиняє свої злочинні дії.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця