Укрзализныця за восемь дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину эвакуировала более 1 млн граждан из горячих точек. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

— Процесс эвакуации не останавливается ни днем, ни ночью: для перевозки граждан задействован весь имеющийся в наличии подвижной состав железной дороги, — говорится в сообщении.

Основные эвакуационные рейсы отправляются из Харькова, Запорожья и Киева во Львов, Ужгород, Рахов и другие города на Западе Украины.

В Укрзализныце напомнили, что посадка в эвакуационные поезда бесплатна и осуществляется в порядке приоритетности – сначала дети, женщины и пожилые люди, затем – другие пассажиры.

Укрзализныця просит граждан сохранять спокойствие при посадке и помогать друг другу в случае необходимости.

В то же время по состоянию на 2 марта в Госпогранслужбе сообщили, что в Украину с начала войны вернулись 80 тыс. наших соотечественников.

В ГНСУ отметили, что большинство прибывших – мужчины.