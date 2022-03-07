Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами глав областных администраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих общин.

Согласно с указом №112/2022, награды присвоены за “весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков”.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:

Гайдая Сергея Владимировича – главу Луганской областной государственной администрации

Живицкого Дмитрия Алексеевича – главу Сумской областной государственной администрации

Кириленко Павла Александровича – главу Донецкой областной государственной администрации

Кима Виталия Александровича – главу Николаевской областной государственной администрации

Чауса Вячеслава Анатольевича – главу Черниговской областной государственной администрации

Орденом За мужество III степени награждено: