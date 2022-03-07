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Факты / Украина / Общество

За мужество и самоотверженные действия: Зеленский отметил наградами мэров городов

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
За мужество и самоотверженные действия: Зеленский отметил наградами мэров городов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами глав областных администраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих общин.

Согласно с указом №112/2022, награды присвоены за “весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков”.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:

  • Гайдая Сергея Владимировича – главу Луганской областной государственной администрации
  • Живицкого Дмитрия Алексеевича – главу Сумской областной государственной администрации
  • Кириленко Павла Александровича – главу Донецкой областной государственной администрации
  • Кима Виталия Александровича – главу Николаевской областной государственной администрации
  • Чауса Вячеслава Анатольевича – главу Черниговской областной государственной администрации

Орденом За мужество III степени награждено:

  • Атрошенко Владислава Анатольевича – Черниговского городского голову
  • Коваленко Владимира Ивановича – Новокаховского городского голову
  • Колихаева Игоря Викторовича – Херсонского городского голову
  • Лысенко Александра Николаевича – Сумского городского голову
  • Сенкевича Александра Федоровича – Николаевского городского голову
  • Терехова Игоря Александровича – Харьковского городского голову
  • Федорова Ивана Сергеевича – Мелитопольского городского голову.
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Фото: Офис президента

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