Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами глав областных администраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих общин.
Согласно с указом №112/2022, награды присвоены за “весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков”.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:
- Гайдая Сергея Владимировича – главу Луганской областной государственной администрации
- Живицкого Дмитрия Алексеевича – главу Сумской областной государственной администрации
- Кириленко Павла Александровича – главу Донецкой областной государственной администрации
- Кима Виталия Александровича – главу Николаевской областной государственной администрации
- Чауса Вячеслава Анатольевича – главу Черниговской областной государственной администрации
Орденом За мужество III степени награждено:
- Атрошенко Владислава Анатольевича – Черниговского городского голову
- Коваленко Владимира Ивановича – Новокаховского городского голову
- Колихаева Игоря Викторовича – Херсонского городского голову
- Лысенко Александра Николаевича – Сумского городского голову
- Сенкевича Александра Федоровича – Николаевского городского голову
- Терехова Игоря Александровича – Харьковского городского голову
- Федорова Ивана Сергеевича – Мелитопольского городского голову.