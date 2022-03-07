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За мужність і самовіддані дії: Зеленський відзначив державними нагородами мерів міст

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
За мужність і самовіддані дії: Зеленський відзначив державними нагородами мерів міст

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Згідно указу №112/2022, нагороди присвоєно за “вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників”.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:

  • Гайдая Сергія Володимировича – голову Луганської обласної державної адміністрації
  • Живицького Дмитра Олексійовича – голову Сумської обласної державної адміністрації
  • Кириленка Павла Олександровича – голову Донецької обласної державної адміністрації
  • Кіма Віталія Олександровича – голову Миколаївської обласної державної адміністрації
  • Чауса В’ячеслава Анатолійовича – голову Чернігівської обласної державної адміністрації

Орденом За мужність ІІІ ступеня нагороджено

  • Атрошенка Владислава Анатолійовича – Чернігівського міського голову
  • Коваленка Володимира Івановича – Новокаховського міського голову
  • Колихаєва Ігоря Вікторовича – Херсонського міського голову
  • Лисенка Олександра Миколайовича – Сумського міського голову
  • Сєнкевича Олександра Федоровича – Миколаївського міського голову
  • Терехова Ігоря Олександровича – Харківського міського голову
  • Федорова Івана Сергійовича – Мелітопольського міського голову.

Фото: Офіс президента

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