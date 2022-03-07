Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.
Згідно указу №112/2022, нагороди присвоєно за “вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників”.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:
- Гайдая Сергія Володимировича – голову Луганської обласної державної адміністрації
- Живицького Дмитра Олексійовича – голову Сумської обласної державної адміністрації
- Кириленка Павла Олександровича – голову Донецької обласної державної адміністрації
- Кіма Віталія Олександровича – голову Миколаївської обласної державної адміністрації
- Чауса В’ячеслава Анатолійовича – голову Чернігівської обласної державної адміністрації
Орденом За мужність ІІІ ступеня нагороджено
- Атрошенка Владислава Анатолійовича – Чернігівського міського голову
- Коваленка Володимира Івановича – Новокаховського міського голову
- Колихаєва Ігоря Вікторовича – Херсонського міського голову
- Лисенка Олександра Миколайовича – Сумського міського голову
- Сєнкевича Олександра Федоровича – Миколаївського міського голову
- Терехова Ігоря Олександровича – Харківського міського голову
- Федорова Івана Сергійовича – Мелітопольського міського голову.