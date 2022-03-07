Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Згідно указу №112/2022, нагороди присвоєно за “вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників”.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено: