Чугуев освобожден от российских войск: какая ситуация в других городах Украины

Война в Украине длится более 11 дней. Украинцы совершают огромное сопротивление масштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

Вражеские войска пытаются захватить Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Новоазовск, Луганскую и Донецкую области. Однако Вооруженные силы Украины делают все, чтобы они не добились этой цели.

На Полесском направлении враг пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень, приблизившись к столице Украины.

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для российских войск.

На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева, установление контроля над Черниговом и Сумами.

Вооруженные силы Украины атаковали врага в Новой Басане и Скрипалях, вражеским войскам нанесли значительные потери. Российские агрессоры осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через реку Днепр.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Во время боевых действий освобожден Чугуев — сейчас город контролируют украинские защитники.

Врагам нанесен большой урон в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.