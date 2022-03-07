Пограничники снова не пропустили нескольких уклоняющихся от армии мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственный контроль. Они прятались в багажниках авто, поезде и притворялись иностранцами. Об этом сообщает ГПСУ в своем Facebook.

Под вечер в пункте пропуска “Росошани” пограничники Черновицкого отряда обнаружили мужчину в 1997 году. Он скрывался среди вещей в багажнике автомобиля “Митсубиси”, за рулем которого была женщина.

По словам ГПСУ, задержанный мужчина пытался предоставить пограничникам неправомерную выгоду в размере 77 500 грн.

А в пункте пропуска “Рава-Русская” задокументированы три попытки предоставления взятки. Мужчины предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины.

Подробнее о нарушителях:

Ранее сообщалось, что на границе с Венгрией пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося уклониться от армии.

Его перевозила жена под вещами в багажнике “Лексуса”.