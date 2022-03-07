Чугуїв звільнено від російських військ: яка ситуація в інших містах України

Війна в Україні триває вже понад 11 днів. Українці здійснюють величезний супротив масштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Ворожі війська намагаються захопити Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Новоазовськ, Луганську та Донецьку області України. Проте Збройні сили України роблять все, щоб вони не досягнули цієї мети.

На Поліському напрямку ворог намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь, наблизившись до столиці України.

З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для російських військ.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва, встановлення контролю над Черніговом та Сумами.

Збройні сили України атакували ворога у Новій Басані та Скрипалях, ворожим військам завдали значних втрат. Російські агресори здійснюють передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через річку Дніпро.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Під час бойових дій звільнено Чугуїв – зараз місто контролюють українські захисники.

Ворогам завдано великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.