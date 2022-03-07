Херсон – это Украина: активист о недавних митингах и ситуации в городе

Херсон — это Украина, уверены жители солнечного города. Уже несколько дней мирное население в Херсоне выходит на митинге с одной целью — освободиться от вражеских войск и вернуться к привычной жизни.

В интервью Фактам ICTV один из общественных активистов Херсона рассказал, что люди требуют выведения российских войск из города.

-Два дня в Херсоне митингуют. В Херсоне состоялся очень большой митинг, вышло много людей. Состоялся один митинг на Центральной площади, и еще один митинг люди сделали в микрорайоне Шуменский. Люди показали оккупантам, что Херсон — это Украина. Херсон показал, что он патриотичен, хочет быть в составе Украины.

Активист рассказал что жителям Херсона нравилась их жизнь до вторжения России. Мирное население хочет вернуться к миру, который был до этого.

— Не нужно нам никаких гуманитарок, не нужно помощи от Российской Федерации, никакого освобождения. Мы хотим жить так, как было до этого.

Он поделился впечатлениями от агрессивных действий вражеских войск, которые пытаются захватить города Украины. Жители Херсона не рады оккупантам и хотят выгнать их обратно в Российскую Федерацию.