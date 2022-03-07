Херсон – це Україна: активіст про нещодавні мітинги та ситуацію у місті

Херсон – це Україна, впевнені мешканці сонячного міста. Вже декілька днів мирне населення у Херсоні виходить на мітинги з однією метою – звільнитися від ворожих військ та повернутись до звичного життя.

В інтерв’ю Фактам ICTV один із громадських активістів Херсона розповів, що люди вимагають виведення російських військ із міста.

-Два дні у Херсоні мітингують. У Херсоні відбувся дуже великий мітинг, вийшло багато людей. Відбувся один мітинг на Центральній площі, і ще один мітинг зробили люди в мікрорайоні Шуменський. Люди показали окупантам, що Херсон – це Україна. Він показав, що він патріотичний, хоче бути у складі України.

Активіст розповів, що жителям Херсона подобалося їхнє життя до вторгнення Росії. Мирне населення хоче повернутись до миру, який панував до цього.

– Не треба нам жодних гуманітарок, не потрібно допомоги від Російської Федерації, жодного звільнення. Ми хочемо жити так, як було раніше.

Він поділився враженнями від агресивних дій ворожих військ, що намагаються захопити міста України. Жителі Херсона не раді окупантам та хочуть вигнати їх до Російської Федерації.