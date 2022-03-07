ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Продуктовые магазины в Киеве работают: онлайн-карта

Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
Продуктовые магазины в Киеве работают: онлайн-карта

В Киеве работают многие продуктовые магазины. Можно купить практически все продукты. Работают как небольшие магазинчики, так и большие сетевые супермаркеты. Киев Цифровой опубликовал карту всех работающих продовольственных магазинов столицы. Информация постоянно обновляется.

Список магазинов, которые работают:

  • Fora
  • Сільпо-Фуд
  • NOVUS
  • Коло
  • ТОВ “ЛК-ТРАНС” (ЛотОК)
  • АТБ
  • Еко
  • Молоко від фермера
  • AUCHAN
  • VARUS
  • Велмарт
  • Ринок
  • Велика Кишеня
  • METRO Cash&Carry
  • МегаМаркет
  • Fozzy

Ближайший магазин можно найти на онлайн-карте.

Напоминаем, с 28 февраля комендантский час в Киеве – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки, будут заканчивать работу не позднее 19.00, а начинать не раньше 08.00.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19.00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка