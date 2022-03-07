В Киеве работают многие продуктовые магазины. Можно купить практически все продукты. Работают как небольшие магазинчики, так и большие сетевые супермаркеты. Киев Цифровой опубликовал карту всех работающих продовольственных магазинов столицы. Информация постоянно обновляется.
Список магазинов, которые работают:
- Fora
- Сільпо-Фуд
- NOVUS
- Коло
- ТОВ “ЛК-ТРАНС” (ЛотОК)
- АТБ
- Еко
- Молоко від фермера
- AUCHAN
- VARUS
- Велмарт
- Ринок
- Велика Кишеня
- METRO Cash&Carry
- МегаМаркет
- Fozzy
Ближайший магазин можно найти на онлайн-карте.
Напоминаем, с 28 февраля комендантский час в Киеве – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки, будут заканчивать работу не позднее 19.00, а начинать не раньше 08.00.
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19.00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.