В Киеве работают многие продуктовые магазины. Можно купить практически все продукты. Работают как небольшие магазинчики, так и большие сетевые супермаркеты. Киев Цифровой опубликовал карту всех работающих продовольственных магазинов столицы. Информация постоянно обновляется.

Список магазинов, которые работают:

Fora

Сільпо-Фуд

NOVUS

Коло

ТОВ “ЛК-ТРАНС” (ЛотОК)

АТБ

Еко

Молоко від фермера

AUCHAN

VARUS

Велмарт

Ринок

Велика Кишеня

METRO Cash&Carry

МегаМаркет

Fozzy

Ближайший магазин можно найти на онлайн-карте.

Напоминаем, с 28 февраля комендантский час в Киеве – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки, будут заканчивать работу не позднее 19.00, а начинать не раньше 08.00.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19.00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.