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Факти / Україна / Суспільство

Продуктові магазини у Києві працюють: онлайн-карта

Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Продуктові магазини у Києві працюють: онлайн-карта

У Києві працюють багато продуктових магазинів. Можна придбати майже всі продукти. Працюють як невеликі магазинчики, так і великі мережеві супермаркети. Київ Цифровий опублікував карту всіх продовольчих магазинів, що працюють у столиці. Інформація постійно оновлюється.

Список магазинів, що працюють:

  • Fora
  • Сільпо-Фуд
  • NOVUS
  • Коло
  • ТОВ “ЛК-ТРАНС” (ЛотОК)
  • АТБ
  • Еко
  • Молоко від фермера
  • AUCHAN
  • VARUS
  • Велмарт
  • Ринок
  • Велика Кишеня
  • METRO Cash&Carry
  • МегаМаркет
  • Fozzy

Найближчий магазин можна знайти на онлайн-карті.

Нагадуємо, з 28 лютого комендантська година у Києві – з 20.00 до 07.00. Торгові мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19.00, а починати не раніше 08.00.

Наземний транспорт та метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19.00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Фото: Depositphotos

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