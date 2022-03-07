У Києві працюють багато продуктових магазинів. Можна придбати майже всі продукти. Працюють як невеликі магазинчики, так і великі мережеві супермаркети. Київ Цифровий опублікував карту всіх продовольчих магазинів, що працюють у столиці. Інформація постійно оновлюється.

Список магазинів, що працюють:

Fora

Сільпо-Фуд

NOVUS

Коло

ТОВ “ЛК-ТРАНС” (ЛотОК)

АТБ

Еко

Молоко від фермера

AUCHAN

VARUS

Велмарт

Ринок

Велика Кишеня

METRO Cash&Carry

МегаМаркет

Fozzy

Найближчий магазин можна знайти на онлайн-карті.

Нагадуємо, з 28 лютого комендантська година у Києві – з 20.00 до 07.00. Торгові мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19.00, а починати не раніше 08.00.

Наземний транспорт та метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19.00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.