На следующей неделе в Украине заработает обновленная программа єПідтримка, в рамках которой ФЛП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, смогут получить выплату 6 500 грн помощи.
Старт обновленной программы 6 марта анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Действие программы будет распространяться на территории:
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Киевской области,
- город Киев.
По словам главы правительства, программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть с помощью приложения Дія.
Выплата 6 500 грн предусмотрена для:
- действующих ФЛП первой-четвертой групп, у которых оплачен ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или в целом за 2021 год,
- всех наемных работников, за которых оплачен ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или за 2021 год.
Не будет распространяться выплата помощи на работников:
- бюджетных учреждений,
- фондов общеобязательного государственного страхования,
- государственной службы.
Хотя программа еще официально не стартовала, пользователи приложения Дія уже получили уведомления-предложения подать заявление на оформление помощи.
Как получить 6,5 тыс. грн помощи
- Оформить специальную карту єПідтримка, если она еще не оформлена (сделать это можно онлайн в приложении банка).
- Открыть приложение Дія.
- Зайти в раздел Услуги.
- Выбрать из списка услуг єПідтримка (после чего должно появиться следующее сообщение).
- нажать кнопку Получить помощь.
После этого система должна поздравить с успешной отправкой заявления.
Получить 6,5 тыс. грн помощи, согласно сообщению, гражданин должен в течение 10 дней.
Как только средства зачислят на карту єПідтримка, должно поступить уведомление от банка.
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Фото: Минцифры