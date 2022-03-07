ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Как получить 6,5 тыс. от государства на карту єПідтримка

Татьяна Забожко редактор ленты
додаток дія

На следующей неделе в Украине заработает обновленная программа єПідтримка, в рамках которой ФЛП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, смогут получить выплату 6 500 грн помощи.

Старт обновленной программы 6 марта анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Действие программы будет распространяться на территории:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Киевской области,
  • город Киев.

По словам главы правительства, программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть с помощью приложения Дія.

Выплата 6 500 грн предусмотрена для:

  • действующих ФЛП первой-четвертой групп, у которых оплачен ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или в целом за 2021 год,
  • всех наемных работников, за которых оплачен ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или за 2021 год.

Не будет распространяться выплата помощи на работников:

  • бюджетных учреждений,
  • фондов общеобязательного государственного страхования,
  • государственной службы.

Хотя программа еще официально не стартовала, пользователи приложения Дія уже получили уведомления-предложения подать заявление на оформление помощи.

Как получить 6,5 тыс. грн помощи

  • Оформить специальную карту єПідтримка, если она еще не оформлена (сделать это можно онлайн в приложении банка).
  • Открыть приложение Дія.
  • Зайти в раздел Услуги.
  • Выбрать из списка услуг єПідтримка (после чего должно появиться следующее сообщение).

  • нажать кнопку Получить помощь.

После этого система должна поздравить с успешной отправкой заявления.

Получить 6,5 тыс. грн помощи, согласно сообщению, гражданин должен в течение 10 дней.

Как только средства зачислят на карту єПідтримка, должно поступить уведомление от банка.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минцифры

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка