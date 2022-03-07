На следующей неделе в Украине заработает обновленная программа єПідтримка, в рамках которой ФЛП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, смогут получить выплату 6 500 грн помощи.

Старт обновленной программы 6 марта анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Действие программы будет распространяться на территории:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Киевской области,

город Киев.

По словам главы правительства, программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть с помощью приложения Дія.

Выплата 6 500 грн предусмотрена для:

действующих ФЛП первой-четвертой групп, у которых оплачен ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или в целом за 2021 год,

всех наемных работников, за которых оплачен ЕСВ за четвертый квартал 2021 года или за 2021 год.

Не будет распространяться выплата помощи на работников:

бюджетных учреждений,

фондов общеобязательного государственного страхования,

государственной службы.

Хотя программа еще официально не стартовала, пользователи приложения Дія уже получили уведомления-предложения подать заявление на оформление помощи.

Как получить 6,5 тыс. грн помощи

Оформить специальную карту єПідтримка, если она еще не оформлена (сделать это можно онлайн в приложении банка).

Открыть приложение Дія.

Зайти в раздел Услуги.

Выбрать из списка услуг єПідтримка (после чего должно появиться следующее сообщение).

нажать кнопку Получить помощь.

После этого система должна поздравить с успешной отправкой заявления.

Получить 6,5 тыс. грн помощи, согласно сообщению, гражданин должен в течение 10 дней.

Как только средства зачислят на карту єПідтримка, должно поступить уведомление от банка.

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Фото: Минцифры