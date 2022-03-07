Наступного тижня в Україні запрацює оновлена програма єПідтримка, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн допомоги.
Старт оновленої програми 6 березня анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дія програми поширюватиметься на території:
- Чернігівської,
- Сумської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Миколаївської,
- Запорізької,
- Донецької,
- Луганської,
- Київської області,
- місто Київ.
За словами очільника уряду, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок Дія.
Виплата 6 500 грн передбачена для:
- чинних ФОП першої-четвертої груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або загалом за 2021 рік,
- усіх найманих працівників, за яких сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або загалом за 2021 рік.
Не поширюватиметься виплата допомоги на працівників:
- бюджетних установ,
- фондів загальнообов’язкового державного страхування,
- державної служби.
Хоч програма ще офіційно не стартувала, користувачі додатку Дія вже отримали повідомлення-пропозиціії подати заяву на оформлення допомоги.
Як отримати 6,5 тис. грн допомоги
- Оформити спеціальну картку єПідтримка, якщо вона ще не оформлена (зробити це можна онлайн у додатку банку).
- Відкрити додаток Дія.
- Зайти до розділу Послуги.
- Вибрати зі списку послуг єПідтримка (після чого має з’явитися повідомлення, подане нижче).
- Натиснути кнопку Отримати допомогу.
Після цього система має привітати із успішним надсиланням заяви.
Отримати 6,5 тис. грн допомоги, згідно з повідомленням, громадянин має протягом 10 днів.
Щойно кошти зарахують на картку єПідтримка, має надійти повідомлення від банку.
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Фото: Мінцифри