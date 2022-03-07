Наступного тижня в Україні запрацює оновлена програма єПідтримка, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн допомоги.

Старт оновленої програми 6 березня анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дія програми поширюватиметься на території:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Миколаївської,

Запорізької,

Донецької,

Луганської,

Київської області,

місто Київ.

За словами очільника уряду, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок Дія.

Виплата 6 500 грн передбачена для:

чинних ФОП першої-четвертої груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або загалом за 2021 рік,

усіх найманих працівників, за яких сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або загалом за 2021 рік.

Не поширюватиметься виплата допомоги на працівників:

бюджетних установ,

фондів загальнообов’язкового державного страхування,

державної служби.

Хоч програма ще офіційно не стартувала, користувачі додатку Дія вже отримали повідомлення-пропозиціії подати заяву на оформлення допомоги.

Як отримати 6,5 тис. грн допомоги

Оформити спеціальну картку єПідтримка, якщо вона ще не оформлена (зробити це можна онлайн у додатку банку).

Відкрити додаток Дія.

Зайти до розділу Послуги.

Вибрати зі списку послуг єПідтримка (після чого має з’явитися повідомлення, подане нижче).

Натиснути кнопку Отримати допомогу.

Після цього система має привітати із успішним надсиланням заяви.

Отримати 6,5 тис. грн допомоги, згідно з повідомленням, громадянин має протягом 10 днів.

Щойно кошти зарахують на картку єПідтримка, має надійти повідомлення від банку.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Мінцифри