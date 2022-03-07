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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати 6,5 тис. від держави на картку єПідтримка

Тетяна Забожко редакторка стрічки
додаток дія

Наступного тижня в Україні запрацює оновлена програма єПідтримка, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн допомоги.

Старт оновленої програми 6 березня анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дія програми поширюватиметься на території:

  • Чернігівської,
  • Сумської,
  • Харківської,
  • Херсонської,
  • Миколаївської,
  • Запорізької,
  • Донецької,
  • Луганської,
  • Київської області,
  • місто Київ.

За словами очільника уряду, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок Дія.

Виплата 6 500 грн передбачена для:

  • чинних ФОП першої-четвертої груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або загалом за 2021 рік,
  • усіх найманих працівників, за яких сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або загалом за 2021 рік.

Не поширюватиметься виплата допомоги на працівників:

  • бюджетних установ,
  • фондів загальнообов’язкового державного страхування,
  • державної служби.

Хоч програма ще офіційно не стартувала, користувачі додатку Дія вже отримали повідомлення-пропозиціії подати заяву на оформлення допомоги.

Як отримати 6,5 тис. грн допомоги

  • Оформити спеціальну картку єПідтримка, якщо вона ще не оформлена (зробити це можна онлайн у додатку банку).
  • Відкрити додаток Дія.
  • Зайти до розділу Послуги.
  • Вибрати зі списку послуг єПідтримка (після чого має з’явитися повідомлення, подане нижче).

  • Натиснути кнопку Отримати допомогу.

Після цього система має привітати із успішним надсиланням заяви.

Отримати 6,5 тис. грн допомоги, згідно з повідомленням, громадянин має протягом 10 днів.

Щойно кошти зарахують на картку єПідтримка, має надійти повідомлення від банку.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Мінцифри

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