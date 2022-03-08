МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров проведут переговоры в турецкой Анкаре 10 марта. Это первая встреча на правительственном уровне с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

— Пока планируется на 10 марта, посмотрим, если он прилетит в Анталию, я тоже полечу, сядем, поговорим, — заявил Кулеба на брифинге.

Кроме того, министр поблагодарил европейских партнеров за проработанную поддержку и напомнил, что замедление с санкциями и помощью демонстрирует врагу его вседозволенность.

— Я ни в коем случае не хочу уменьшать те решения, которые принял Европейский Союз. Это мощно. Мы за это благодарны, но война продолжается, значит, должны быть новые санкции, — сказал глава МИД Украины.

Следует добавить, что участие во встрече также хочет принять министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в Украине.

Турция неоднократно предлагала выступить посредником между Россией и Украиной. А сам Эрдоган недавно призвал к мирному урегулированию в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.