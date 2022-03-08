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Факты / Украина / Общество

На этой неделе будут серьезные новости, связанные с членством Украины в ЕС – Кулеба

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
На этой неделе будут серьезные новости, связанные с членством Украины в ЕС – Кулеба

На этой неделе следует ожидать важные новости по поводу заявки Украины на членство в Европейском союзе. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Ситуация изменилась. Некоторые из стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском союзе, — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что пока не будет называть страны, которые сейчас занимают скептическую позицию по поводу вступления Украины в ЕС.

По словам министра, что неделю назад Украина была до вступления в ЕС приблизительно так, как от Киева до Луны.

– Теперь наше вступление в ЕС – это примерно как из Киева в Винницу, – сказал Кулеба.

Напомним, что 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

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Фото: МИД

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