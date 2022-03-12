Молодая мама Мариана Вышегирская, которую сфотографировали в обстрелянном роддоме Мариуполя, родила дочку. Девочку назвали Вероника.

Об этом в эфире рассказала тетя Марианны.

По ее словам, Мариана родила в другом роддоме. Какие там условия, она не знает, так как телефонная связь с Марианой прервалась.

— Наверное женщины рожали в бомбоубежище, так как там идут постоянные обстрелы. Девочку назвали Ника — победа, Вероника, — рассказала тетя молодой мамы.

Фото раненой беременной Марианы Вышегирской были опубликованы по всему миру. Молодая женщина, как и другие роженицы и персонал роддома, пострадала в результате вражеского авиаудара.

А вот российское посольство в Лондоне опубликовало твит, в котором обвинило Вышегирскую в том, что она якобы намазала себя фальшивой кровью и грязью для постановочной фотографии.

На самом деле автором снимка является фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка.

Позже Twitter удалил сообщения посольства за нарушение правил. Жалоба поступила после критики с Даунинг-стрит. Представитель Бориса Джонсона заявил, что посольство распространяет дезинформацию.

Фото: Евгений Малолетка