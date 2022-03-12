Украина имеет проработанные варианты поставок противоракетной обороны и самолетов, что должно стать альтернативой закрытию неба силами НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных СМИ.

— Есть несколько возможностей закрыть небо. В частности, можно поставить в Украину противоракетную оборону. И мы не просто призываем это сделать. Украина нашла в нескольких странах мира, где это находится, вплоть до складов. Мы не просто спрашивали – помогите нам, мы спрашивали именно тех, кто имеет эти возможности, – заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина готова оплатить эту военную технику.

— Мы понимаем, что кое-кому сложно просто отдать – поэтому мы готовы купить это. Мы можем взять в кредит, мы готовы извлечь последние деньги из нашего кредита и заплатить сразу, — отметил он.

По словам Зеленского, аналогичная ситуация и с поставками военных самолетов.

— Мы готовы заниматься транспортировкой, мы готовы привезти, мы договорились со странами, по которым это привезти невозможно, но мы договоримся, как их объехать. Итак – мы многое сделали, чтобы ответить на вопросы альтернатив закрытия неба… К этому все готовы, но не те, кто решает эти вопросы, – резюмирует Зеленский.