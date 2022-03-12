Україна має опрацьовані варіанти постачання протиракетної оборони та літаків, що має стати альтернативою закриття неба силами НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для іноземних ЗМІ.

— Існує декілька можливостей закрити небо. Зокрема, можна поставити в Україну протиракетну оборону. І ми не просто закликаємо зробити це. Україна знайшла в кількох країнах світу, де це знаходиться, аж до складів. Ми не просто питали – допоможіть нам, ми питали саме тих, хто має ці можливості,- заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Україна готова оплатити цю військову техніку.

— Ми розуміємо, що декому складно просто віддати – тому ми готові це купити. Ми можемо взяти у кредит, ми готові витягти останні гроші з нашого кредиту і заплатити відразу, – зазначив він.

За словами Зеленського, аналогічна ситуація і з постачанням військових літаків.

— Ми готові займатися транспортуванням, ми готові привезти, ми домовились із країнами, через які це привезти неможливо, але ми домовимося, як їх об’їхати. Отже, ми багато зробили, щоб відповісти на питання щодо альтернатив закриття неба… До цього всі готові, але не ті, хто вирішує ці питання, – резюмує Зеленський.