В Польшу уже въехало более 1,5 млн украинцев, спасающихся от российской агрессии. Польское правительство, органы самоуправления и простые граждане активно помогают нашим гражданам.
Кто-то из украинцев едет дальше в другие страны Европы, но большинство остается в Польше. И польское правительство делает все, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности и имели возможность даже работать, чтобы содержать себя и семью.
Для того чтобы пользоваться всеми государственными услугами, всем, кто прибыл в Польшу из Украины, необходимо как можно скорее получить номер PESEL, сообщила Фактам ICTV волонтер, юридический обозреватель, эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник. Это идентификационный номер, который необходим для:
- возможности работать в Польше,
- получение медицинских услуг и вакцинации,
- открытие банковского счета,
- возможности записать ребенка в школу.
Где получить
Украинцы, прибывшие в Польшу из Украины после 24 февраля 2022 года, для получения номера PESEL должны:
Обратиться в соответствующий орган. Во Вроцлаве это Центры обслуживания жителей правительства города (COM-Centr Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta), которые расположены по следующим адресам:
COM II Nowy Targ 1-8 (площадь Новый Тарг 1-8); работает пн-пт 8:00-17:15
COM I ул. Gabrieli Zapolskiej 4 ( ул. Габриэли Запольской, 4), работает пн-пт. 8:00-17:15, сб 8:00-13:00
COM IV al. Kromera 44 (аллея Кромера 44), работает пн-пт. 8:00–15:15
Посетить Центр обслуживания необходимо лично. Заранее записываться не следует.
При себе иметь документ, на основании которого вы пересекли границу (биометрический паспорт, внутренний паспорт Украины, свидетельство о рождении детей и т.п.).
Заполнить заявку на номер PESEL, который можно получить на месте. Номер PESEL будет выдан сразу во время визита. Комиссии нет.