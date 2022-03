В Польшу уже въехало более 1,5 млн украинцев, спасающихся от российской агрессии. Польское правительство, органы самоуправления и простые граждане активно помогают нашим гражданам.

Кто-то из украинцев едет дальше в другие страны Европы, но большинство остается в Польше. И польское правительство делает все, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности и имели возможность даже работать, чтобы содержать себя и семью.

Для того чтобы пользоваться всеми государственными услугами, всем, кто прибыл в Польшу из Украины, необходимо как можно скорее получить номер PESEL, сообщила Фактам ICTV волонтер, юридический обозреватель, эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник. Это идентификационный номер, который необходим для:

возможности работать в Польше,

получение медицинских услуг и вакцинации,

открытие банковского счета,

возможности записать ребенка в школу.

Где получить

Украинцы, прибывшие в Польшу из Украины после 24 февраля 2022 года, для получения номера PESEL должны:

Обратиться в соответствующий орган. Во Вроцлаве это Центры обслуживания жителей правительства города (COM-Centr Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta), которые расположены по следующим адресам:

COM II Nowy Targ 1-8 (площадь Новый Тарг 1-8); работает пн-пт 8:00-17:15

COM I ул. Gabrieli Zapolskiej 4 ( ул. Габриэли Запольской, 4), работает пн-пт. 8:00-17:15, сб 8:00-13:00

COM IV al. Kromera 44 (аллея Кромера 44), работает пн-пт. 8:00–15:15

Посетить Центр обслуживания необходимо лично. Заранее записываться не следует.

При себе иметь документ, на основании которого вы пересекли границу (биометрический паспорт, внутренний паспорт Украины, свидетельство о рождении детей и т.п.).

Заполнить заявку на номер PESEL, который можно получить на месте. Номер PESEL будет выдан сразу во время визита. Комиссии нет.