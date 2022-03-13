До Польщі уже в’їхало понад 1, 5 млн українців, що рятуються від російської агресії. Польський уряд, органи самоврядування і прості громадяни активно допомагають українцям.

Хтось з українців їде далі до інших країн Європи, та більшість залишається у Польщі. І польський уряд робить усе, щоб українці почувалися у безпеці та мали змогу навіть працювати, щоб утримувати себе і сім’ї.

Для того, щоб користуватися всіма державними послугами усім, хто прибув до Польщі з України, необхідно якомога швидше отримати номер PESEL, повідомила Фактам ICTV волонтерка, юридична оглядачка, експертка з легалізації в Польщі Оксана Колесник. Це ідентифікаційний номер, який потрібен для:

можливості працювати в Польщі,

отримання медичних послуг та вакцинації,

відкриття банківського рахунку,

можливості записати дитину до школи.

Де отримати

Українці, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року, для отримання номеру PESEL повинні:

Звернутися до відповідного органу. У Вроцлаві це Центри обслуговування мешканців уряду міста (COM- Centr Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta), які розташовані за такими адресами:

COM II pl. Nowy Targ 1-8 ( площа Новий Тарг 1-8); працює пн-пт 8:00-17:15

COM I ul. Gabrieli Zapolskiej 4 ( вул. Габріелі Запольської, 4), працює пн-пт. 8:00-17:15, сб 8:00-13:00

COM IV al. Kromera 44 (алея Кромера 44), працює пн-пт. 8:00-15:15

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Відвідати Центр обслуговування потрібно особисто. Заздалегідь записуватись не треба.

При собі мати документ, на підставі якого ви перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження дітей, тощо).

Заповнити заявку на номер PESEL, який ви можете отримати на місці. Номер PESEL буде видано одразу, під час візиту. Комісії немає.