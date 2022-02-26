Польша разрешила украинцам бесплатный проезд поездами до 25 марта

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение бесплатное пользование поездами категории TLK (Twoje Linie Kolejowe) и Intercity до 25 марта.

— Все, что нужно – показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.

Укрзализныця поблагодарила польских коллег за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена.

Уже третьи сутки в Украине идет война – 24 февраля Россия совершила нападение по разным направлениям. Поэтому жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на запад.

Ряд европейских стран также готов принимать беженцев из Украины. В частности, ЕС подготовил план для приема украинцев.

Источник: Укрзализныця