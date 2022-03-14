Март, 14 в 14:33

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем добровольца, отметив, что мы объединяемся для защиты своего. Об этом он заявил во время своего видеообращения 14 марта.

– Хорошая погода, которую мы сейчас почти не замечаем. Сегодня мы отмечаем наш украинский праздник День добровольца. Мы можем не замечать друг друга в обычной жизни, но когда видим угрозу нашей жизни, духу, нашей Украине, не колеблемся ни минуты, если мы – украинцы. Мы объединяемся, мы делаем все, чтобы защитить свое, – сказал президент.

Он отметил, что предпосылкой к победе Украины в войне с Россией является сплоченность украинского народа. Также он заявил, что поддержка ВСУ является предпосылкой к освобождению Украины.

— Украинцев не нужно убеждать, чтобы становиться добровольцами, не нужно стимулировать, чтобы стали помогать друг другу. Мощная поддержка Вооруженных сил всем народом Украины. Искреннее волонтерское движение. Массовое вступление в тероборону. Солидарность всех наших людей. Это предпосылки победы. Предпосылки освобождения всей нашей страны, — заявил он.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что Украина для украинцев — это не просто территория, как для оккупантов, которые ничего не различают здесь и не понимают. Он подчеркнул, что для миллионов людей Украина – это наша жизнь. Именно поэтому люди встали на ее защиту.