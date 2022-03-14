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Факти / Україна / Суспільство

Українців не потрібно переконувати, щоб ставали добровольцями – Зеленський

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем добровольця, зазначивши, що ми об’єднуємося для того, щоб захистити своє. Про це він заявив під час свого відеозвернення 14 березня.

— Гарна погода, яку ми зараз майже не помічаємо. Сьогодні ми відзначаємо наше українське свято День добровольця.

Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті, але коли бачимо загрозу, нашому життю, духу, нашій Україні, не вагаємося ні хвилини, якщо ми – українці. Ми об’єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє, – сказав президент.

Він зауважив, що передумовою перемоги України у війні з Росією є згуртованість українського народу. Також він заявив, що підтримка ЗСУ є передумовою звільнення України.

— Українців не потрібно переконувати, щоб ставати добровольцями, не потрібно стимулювати, щоб стали допомагати одне одному. Потужна підтримка Збройних сил усім народом України. Щирий волонтерський рух. Масовий вступ у тероборону. Солідарність всіх наших людей. Це передумови перемоги. Передумови звільнення всієї нашої країни, – заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна для українців – це не просто територія, як для окупантів, які нічого не розрізняють тут і не розуміють. Він наголосив, що для мільйонів людей Україна – це наше життя. Саме тому люди стали на її захист.

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Фото: Офіс президента

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