На период военного положения в Украине устанавливается особое регулирование трудовых отношений относительно заключения и расторжения договоров, изменения условий труда, перевода на другую работу, предоставления отпусков, максимальной продолжительности работы в течение недели, оплаты труда и т. д.

Верховная Рада 15 марта голосами 344 нардепов приняла соответствующий законопроект №7160 (Об организации трудовых отношений в условиях военного положения).

Согласно документу:

Работодатель имеет право заключать с новыми сотрудниками срочные трудовые договора на период военного положения.

Работника могут перевести на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (за исключением перевода на работу в другую местность, где продолжаются активные боевые действия).

При этом работник в связи с ведением боевых действий может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения (за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам или работам на объектах критической инфраструктуры).

Продолжительность рабочего времени могут увеличивать до 60 часов в неделю. Время начала и окончания ежедневной работы определяет работодатель.

Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем по решению военного командования вместе с военными администрациями.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

Разрешается применение труда женщин (кроме беременных и с ребенком до года) на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

В случае невозможности своевременной выплаты зарплаты из-за боевых действий срок ее выплаты может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

Верховная Рада 15 марта проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток – то есть до 25 апреля.

Президент Владимир Зеленский ввел военное положение в Украине с 5.30 24 февраля на 30 суток.

В связи с этим из Украины временно ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.