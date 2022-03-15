Рада встановила особливе регулювання трудових відносин на період воєнного стану

На період воєнного стану в Україні встановлюється особливе регулювання трудових відносин щодо укладення та розірвання договорів, зміни умов праці, переведення на іншу роботу, надання відпусток, максимальної тривалості роботи протягом тижня, оплати праці тощо.

Верховна Рада 15 березня голосами 344 нардепів ухвалила відповідний законопроєкт №7160 (Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану).

Згідно з документом:

Роботодавець має право укладати з новими працівниками термінові трудові договори на період воєнного стану.

Працівника можуть перевести на іншу роботу, яка не обумовлена ​​трудовим договором, без його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де продовжуються активні бойові дії).

Водночас працівник у зв’язку з веденням бойових дій може розірвати трудовий договір з власної ініціативи без двотижневого терміну попередження (крім примусового залучення до суспільно корисних робіт чи робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

Тривалість робочого часу може збільшуватися до 60 годин на тиждень. Час початку та закінчення щоденної роботи визначає роботодавець.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних та з дитиною до року) на важких роботах та роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці.

У разі неможливості своєчасної виплати зарплати через бойові дії, термін її виплати може бути відстрочений до моменту відновлення діяльності підприємства.

Верховна Рада 15 березня проголосувала за продовження воєнного стану ще на 30 діб – тобто до 25 квітня.

Президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан в Україні з 5.30 24 лютого на 30 діб.

У зв’язку із цим з України тимчасово обмежили виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.