Военное положение в Украине продлили до 25 апреля

Во вторник, 15 марта, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток с 26 марта.

Таким образом, оно продлится вплоть до 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в социальных сетях.

Как уточняется, за продление военного положения проголосовало 343 народных депутата.

– 7168 – продление срока действия военного положения в Украине. Он продлевается до 25 апреля 2022 года (343 голоса), – сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в Украине с 5.30 24 февраля сроком в 30 суток.

В связи с этим из Украины временно ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.