Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 20 день войны
Убили Убили
97 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина

Военное положение в Украине продлили до 25 апреля

Анастасия Гевко редактор ленты
Военное положение в Украине продлили до 25 апреля

Во вторник, 15 марта, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток с 26 марта.

Таким образом, оно продлится вплоть до 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в социальных сетях.

Как уточняется, за продление военного положения проголосовало 343 народных депутата.

– 7168 – продление срока действия военного положения в Украине. Он продлевается до 25 апреля 2022 года (343 голоса), – сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в Украине с 5.30 24 февраля сроком в 30 суток.

В связи с этим из Украины временно ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка