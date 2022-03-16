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Факты / Украина / Общество

Кто может вывезти ребенка за границу во время войны — базовые правила

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Дитина

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда ребенка придется вывозить за границу.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнили правила пересечения границы для детей младше 16 лет.

Кто может вывезти ребенка:

  • ближайшие родственники – один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим;
  • другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Что для этого нужно:

  • нужны документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • нотариально удостоверенное согласие родителя на выезд ребенка за границу требуется в случае выезда ребенка в сопровождении лица, который не является одним из его родителей, бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом.
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В то же время заверить справку можно в органах опеки и попечительства местного самоуправления.

Из-за военных действий украинские граждане вынуждены массово покидать свои дома. Они делают это целыми семьями. Однако может возникнуть ситуация, когда один из родных не может покинуть страну – например, отец призывного возраста.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

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Фото: Depositphotos

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