В среду, 16 марта, во время разбора завалов общежития в микрорайоне ЗАЗ в Чернигове спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек, трое из них – дети. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 19.00 подразделения ГСЧС в Черниговской области семь раз привлекались к ликвидации пожаров, еще четыре раза — для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры. Во время разборки конструкций общежития в Чернигове спасателями были обнаружены тела пяти погибших, среди которых трое детей, — говорится в сообщении.

В общей сложности для проведения неотложных работ от ГСЧС привлекалось 38 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.

Кроме того, расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования отработано семь заявок, во время которых изъяты два взрывоопасных предмета.