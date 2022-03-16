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Факти / Україна / Суспільство

Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, 3 з них діти – ДСНС

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
гуртожиток у Чернігові

У середу, 16 березня, під час розбору завалів гуртожитку у мікрорайоні ЗАЗ у Чернігові рятувальники дістали з-під завалів тіла п’ятьох людей, троє з них – діти. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

– Станом на 19.00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області сім разів залучались до ліквідації пожеж, ще чотири рази – для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Під час розбирання конструкцій гуртожитку, що в місті Чернігові, рятувальниками було виявлено тіла п’яти загиблих осіб, серед яких троє дітей, – йдеться у повідомленні.

Загалом для проведення невідкладних робіт від ДСНС залучалось 38 чоловік особового складу та 16 одиниць спецтехніки.

Крім того, розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування відпрацьовано сім заявок, під час яких вилучено два вибухонебезпечні предмети.

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Фото: ДСНС

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