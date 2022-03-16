У середу, 16 березня, російські загарбники завдали авіаудару по приміщенню басейну Нептун у Маріуполі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, під час бомбардування у приміщенні перебували виключно цивільні, серед яких вагітні жінки та жінки з дітьми. На даний момент неможливо встановити кількість жертв.

– Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм! Зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів, не кажучи вже про масштаби руйнувань, – написав він.

Також у Маріуполі російські війська знищили Драматичний театр, скинувши на нього надпотужну бомбу. В цей час у приміщенні ховалися сотні людей.

Рятувальники не можуть дістатися завалів через постійні обстріли та бомбардування. Інформація про загиблих поки що невідома.

Нагадаємо, що 16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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