Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в американском Конгрессе предложил США создать новый альянс. Он будет называться United for peace (U-24) и предоставлять всю необходимую помощь через 24 часа.

— Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось спустя сутки. Спустя 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что войны прошлого побуждали наших предшественников создавать институты, которые должны защищать нас от войны. Но они не работают, а значит, отметил он, нужны новые институты и союзы.

– Мы предлагаем создать объединение — U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно, – заявил Зеленский во время выступления.

По словам президента Украины, предложенный им союз смог бы оказывать помощь в виде оружия, санкций, гуманитарной или политической поддержки, финансов, а также в случае стихийных бедствий, гуманитарных кризисов или эпидемии.

— Если бы сейчас был создан такой союз — U-24, я верю, что удалось бы спасти тысячи жизней. В нашей Украине. Во многих других странах, – добавил он.

После своего выступления Зеленский показал американским законодателям видеоролик о войне в Украине и тех зверствах, которые принесла на нашу землю путинская Россия.