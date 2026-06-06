В ночь на 6 июня российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Атака на Одесскую область 6 июня: что известно

В результате российской атаки на Одесскую область сегодня зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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По словам Кипера, повреждениям подверглась многоэтажка, территория медицинского центра и здание трехэтажного отеля.

По другому адресу разрушениям подверглись надворная постройка и частный жилой дом.

Также повреждено складское здание, где возникло возгорание кормовой добавки. Пожар удалось ликвидировать.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

На местах ударов работают экстренные службы и коммунальные бригады.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и уточнения нанесенных повреждений.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину 6 июня российские войска применили 272 беспилотника различных типов.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 249 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, еще на 13 локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 564-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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