Во время ночной атаки на Украину 6 июня российские войска применили 272 беспилотника различных типов, в частности ударные Shahed и барражирующие боеприпасы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 6 июня: что известно

В ночь на 6 июня (с 18:00 5 июня) российские войска атаковали Украину 272 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерова и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 249 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях. Еще на 13 локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности утром 6 июня российские войска дважды атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

По словам Ивана Федорова, в результате первого удара зафиксировано попадание по объектам критической и промышленной инфраструктуры.

Сначала сообщалось, что двое работников одного из объектов перестали выходить на связь после атаки. Впоследствии подтвердили их гибель.

Через несколько часов российские войска нанесли повторный удар по городу ударными беспилотниками.

В результате второй атаки произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города.

Сейчас также известно о пяти травмированных.

В Воздушных силах отмечают, что вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 564-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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