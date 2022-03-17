Из бомбоубежища театра в Мариуполе выходят живые женщины и дети – Денисова

Из бомбоубежища театра в Мариуполе, оказавшемся под завалами после того, как 16 марта российская авиация сбросила на здание сверхмощную бомбу, начали выходить живые женщины и дети, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра.

– Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище. Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети, – подчеркнула она.

По ее данным, пока нет информации о погибших или раненых.

Денисова сказала, что авиаудар по зданию, которое со всех сторон помечено надписями ДЕТИ, является актом геноцида и преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда, и виновным наказания не избежать.

Накануне российские войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались сотни людей.

16 марта в городе шли жестокие бои, поэтому спасатели не могли начать разбор завалов.

Фото: Людмила Денісова