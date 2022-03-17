Із бомбосховища театру в Маріуполі виходять живі жінки та діти – Денісова

З бомбосховища театру в Маріуполі, яке опинилося під завалами після того, як 16 березня російська авіація скинула на будівлю надпотужну бомбу, почали виходити живі жінки та діти, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, розпочато звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру.

– Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі. Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі та діти, – наголосила вона.

За її даними, наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених.

Денісова сказала, що авіаудар по будівлі, яка з усіх сторін помічена надписами ДІТИ є актом геноциду та злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду, і винним покарання не уникнути.

Напередодні російські війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у Маріуполі, у бомбосховищі якого ховалися сотні людей.

16 березня у місті точилися жорстокі бої, тому рятувальники не могли почати розбір завалів.

Фото: Людмила Денісова