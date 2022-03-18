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Факти / Україна / Суспільство

Грошова допомога 6,5 тис. грн: українців попередили про СМС-розсилку від шахраїв

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Грошова допомога 6,5 тис. грн: українців попередили про СМС-розсилку від шахраїв

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: СМС-розсилку на телефон із повідомленням про нарахування грошей.

Відомо, що українцям почали надходити повідомленн із текстом – Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu… і далі йде посилання.

Важливо! У жодному разі не переходьте за цим посиланням. Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано.

У центрі нагадують, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

– Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення, – пояснюють у відомстві.

Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6,5 тис. грн через застосунок Дія, очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є.

Центр протидії протидії дезінформації

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Фото: Pexels

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