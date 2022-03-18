В небе в Одесской области украинские военные сбили вражескую крылатую ракету

Утром 18 марта украинские защитники в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением сбили вражескую крылатую ракету морского базирования.

По данным службы связей с общественностью воздушного командования Юг, Воздушные силы ВСУ совершили достойный воздушный отпор российско-оккупационным войскам, которые хотели разрушить гражданскую инфраструктуру.

С 24 февраля до 18 марта Вооруженные силы Российской Федерации понесли значительные потери в войне против Украины. РФ потеряла около 14,2 тыс. военных, 450 танков, 1 448 боевых бронированных машин, 205 артиллерийских систем.

Украинские военные уничтожили 72 вражеские реактивные системы залпового огня, 43 средства противовоздушной обороны, 93 самолета, 112 вертолетов, 879 единиц автомобильной техники, 60 цистерн из ГСМ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому враждебных потерь может быть гораздо больше.