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Под Запорожьем российские войска обстреляли со Смерчей военный полигон и завод

Юля Захарченко редактор ленты
Под Запорожьем российские войска обстреляли со Смерчей военный полигон и завод

Под Запорожьем российско-оккупационные войска совершили массовый обстрел военного полигона, завода и рядом расположенного карьера из реактивных систем залпового огня Смерч.

Представитель Запорожской областной военной администрации и полковник Вооруженных сил Украины Иван Арефьев рассказал, что в результате вражеских обстрелов вспыхнул огонь на территории завода.

Спасатели локализовали пожар и сейчас пытаются его полностью потушить. Специалисты устанавливают масштабы разрушения и потери.

Он отметил, что российские войска систематически обстреливают украинские позиции, применяя минометы 120 и 82 калибров, нанося авиационные удары парой вертолетов Ка-52, систематические огневые удары из артиллерии 152 и 122 калибра.

На отдельных территориях Запорожского края Вооруженные силы РФ пытаются создать показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары мирным жителям. Вражеские войска активно ищут и задерживают проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей.

Руководство Запорожской ОГА (ОВА) делает все для эвакуации мирного населения в безопасные регионы и доставки гуманитарной помощи. За 17 марта удалось эвакуировать 4 912 человек (среди них 1 295 детей) на 1 117 автомобилях.

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Фото: Depositphotos

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