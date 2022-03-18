За 22 дня войны Красный Крест эвакуировал около 58 тыс. человек — Стокоз

Сегодня, при поддержке Красного Креста Украины, из девяти запланированных гуманитарных коридоров сработали восемь.

Подробнее о работе Красного Креста и гуманитарные коридоры в эфире телемарафона рассказала заместитель генерального директора Национального комитета общества Красного Креста Украины Елена Стокоз.

Сам по себе Красный Крест не имеет права организовывать зеленые коридоры для эвакуации людей, однако когда есть подтверждение государственной власти, организация всегда приходит на помощь.

С начала войны в Украине Красный крест помог эвакуировать более 58 тыс. мирных жителей из горячих точек.

— Мы предоставляем транспорт и работают волонтеры быстрого реагирования. Это специально обученные волонтеры, которые работают в различных чрезвычайных ситуациях, — рассказывает Елена Стокоз.

Гуманитарная помощь собирается Национальным комитетом Красного Креста Украины и централизованно распределяет помощь на места работы организации.

Тем, кто нуждается в какой-либо гуманитарной помощи необходимо отыскать контакты и необходимую местную организацию Красного Креста в определенных регионах, или позвонить на горячую линию, рассказывает Стокоз.

Стокоз также добавила, что сейчас наибольшая потребность украинского населения — пищевые продукты, вода и медикаменты.

Также с начала военных действий на территории Украины, Красный Крест провел несколько онлайн учебных тренингов по оказанию первой медицинской помощи. К этим тренингам присоединилось десятки тысяч желающих.

Елена Стокоз отмечает, что с недавних пор им удалось полностью относить оффлайн обучения в безопасных регионах Украины.

— За 22 дня войны около 42 тыс. людей уже прошли обучение и получили базовые навыки по оказанию первой медицинской помощи, — рассказывает Елена Стокоз.

Стокоз сообщает, что сейчас Красный Крест разрабатывает специальный Телеграм-канал по первой медицинской помощи, который уже через несколько дней будет в свободном доступе. В канале можно будет посмотреть 10 профессионально отснятых видео, которые научат оказывать первую помощь.

Также в ближайшее время Красный Крест выпустит 10 советов по первой психологической помощи и 10 советов как действовать во время опасных ситуаций.