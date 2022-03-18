За 22 дні війни Червоний Хрест евакуював близько 58 тис. людей – Стокоз

Сьогодні, за підтримки Червоного Хреста України, з дев’яти запланованих гуманітарних коридорів спрацювали вісім.

Детальніше про роботу Червоного Хреста та гуманітарні коридори в ефірі телемарафону розповіла заступниця генерального директора Національного комітету товариства Червоного Хреста України Олена Стокоз.

Сам по собі Червоний Хрест не має права організовувати зелені коридори для евакуації людей, проте коли є підтвердження державної влади, організація завжди приходить на допомогу.

Від початку війни в Україні Червоний Хрест допоміг евакуювати понад 58 тис. мирних жителів з гарячих точок.

– Ми надаємо транспорт і працюють волонтери швидкого реагування. Це спеціально навчені волонтери, які працюють в різних надзвичайних ситуаціях, – розповідає Олена Стокоз.

Гуманітарна допомога збирається Національним комітетом Червоного Хреста України та централізовано розподіляє допомогу на місця роботи організації.

Тим, хто потребує будь-якої гуманітарної допомоги необхідно відшукати контакти та необхідну місцеву організацію Червоного Хреста у певних регіонах, або подзвонити на гарячу лінію, розповідає Стокоз.

Стокоз також додала, що зараз найбільша потреба українського населення – харчові продукти, вода та медикаменти.

Також від початку військових дій на території України, Червоний Хрест провів декілька онлайн навчальних тренінгів з надання першої медичної допомоги. До цих тренінгів приєдналося десятки тисяч охочих.

Олена Стокоз зазначає, що віднедавна їм вдалось повністю відносити оффлайн навчання у безпечних регіонах України.

– За 22 дні війни близько 42 тис. людей вже пройшли навчання та отримали базові навички з надання першої медичної допомоги, – розповідає Олена Стокоз.

Стокоз повідомляє, що наразі Червоний Хрест розробляє спеціальний Телеграм-канал з першої медичної допомоги, який вже за декілька днів буде у вільному доступі. У каналі можна буде переглянути 10 професійно-відзнятих відео, які навчать надавати першу допомогу.

Також найближчим часом Червоний Хрест випустить 10 порад з першої психологічної допомоги та 10 порад як діяти під час небезпечних ситуацій.