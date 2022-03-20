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Факты / Украина / Общество

Информполитика в Украине будет осуществляться в рамках марафона Единые Новости — решение СНБО

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Информполитика в Украине будет осуществляться в рамках марафона Единые Новости — решение СНБО

На сайте офиса президента Украины опубликован приказ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О реализации единой информационной политики в условиях военного положения.

Реализация единой информационной политики в Украине будет осуществляться в рамках круглосуточного марафона Единые новости #UАвместе путем объединения всех общенациональных телеканалов.

— Установить, что в условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации. круглосуточный информационный марафон Единые новости #UА вместе, – указывается в решении СНБО.

Поэтому Национальному Совету Украины по телевидению и радиовещанию рекомендуется принять меры по реализации этого решения.

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Фото: СТБ

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