Информполитика в Украине будет осуществляться в рамках марафона Единые Новости — решение СНБО

На сайте офиса президента Украины опубликован приказ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О реализации единой информационной политики в условиях военного положения.

Реализация единой информационной политики в Украине будет осуществляться в рамках круглосуточного марафона Единые новости #UАвместе путем объединения всех общенациональных телеканалов.

— Установить, что в условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации. круглосуточный информационный марафон Единые новости #UА вместе, – указывается в решении СНБО.

Поэтому Национальному Совету Украины по телевидению и радиовещанию рекомендуется принять меры по реализации этого решения.