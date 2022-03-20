Інформполітика в Україні здійснюватиметься в рамках марафону Єдині Новини – рішення РНБО

На сайті офісу президента України опублікували наказ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.

Реалізація єдиної інформаційної політики в Україні здійснюватиметься в рамках цілодобового марафону Єдині новини #UАразом шляхом об’єднання всіх загальнонаціональних телеканалів.

– Встановити, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої здійснюється шляхом об’єднання всіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовий інформаційний марафон Єдині новини #UАразом, – вказується в рішенні РНБО.

Тому Національній Раді України з телебачення і радіомовлення рекомендується вжити заходів щодо реалізації цього рішення.