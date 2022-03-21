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Факты / Украина / Общество

Формат компромиссов с Россией будет решать украинский народ на референдуме — Зеленский

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будут решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

– Ответ же очень прост. Мы уже все понимаем. Нас не берут (в НАТО – ред), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам нужно успокоиться, сказать, “Окей, другие гарантии безопасности”. Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, — добавил он.

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Источник: Суспільне

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