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Факти / Україна / Суспільство

Формат компромісів з Росією вирішуватиме український народ на референдумі — Зеленський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум. Це стосується гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

– Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО – ред), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати: “Окей, інші гарантії безпеки”. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були його членами. І я вважаю, що це нормальний компроміс, – додав він.

За словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки йтиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

– Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть – це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо ця моя хода буде з нашим народом, — зазначив президент.

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Джерело: Суспільне

Фото: Офіс президента

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