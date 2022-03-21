Компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум. Це стосується гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

– Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО – ред), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати: “Окей, інші гарантії безпеки”. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були його членами. І я вважаю, що це нормальний компроміс, – додав він.

За словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки йтиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.